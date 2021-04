Corona-Impfung für Schulpersonal und Erzieher in Rhede

In Rhede konnten sich nun Lehrer sowie Erzieher in der Schule impfen lassen.

Gemeinde Rhede

Rhede. Corona-Impfungen im Emsland sollen weitere Öffnungen von Schulen und Kitas nach den Osterferien absichern. Auch in Rhede konnten sich nun Erzieher und das Schulpersonal impfen lassen.

Am Mittwoch sind in den Räumlichkeiten der Ludgerusschule in Rhede insgesamt 95 Personen gegen das Coronavirus geimpft worden. Darunter waren Kita-Beschäftigte, das Schulpersonal und einige Mitarbeiter der Lütjen Werft Borsum. Sie