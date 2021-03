Schüler in Rhede nach Corona-Fall in Quarantäne

Der Klassenraum bleibt leer: Nach einem Corona-Fall befinden aktuell außer der infizierten Grundschülerin noch sieben weitere Mitschüler der Ludgerusschule in Quarantäne.

Britta Pedersen / dpa

Schulleiter Otto Büning bestätigt am Donnerstagvormittag eine entsprechende Information unserer Redaktion. Nach seinen Worten trat der Corona-Fall in einer dritten Klasse auf, die aktuell in Gruppen aufgeteilt im wochenweisen Wechsel in&nbs