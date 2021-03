Brückenbau in Rhede: Großbaustelle an der Ems überflutet

Hochwasser der Ems hat am Wochenende auch die Baustelle der Flutmuldenbrücke überschwemmt.

Hermann Hinrichs

Rhede. Hochwasser hat am vergangenen Wochenende dafür gesorgt, dass auf der Brückenbaustelle an der Ems in Rhede schweres Baugerät im Wasser gestanden hat.

Diesen seltenen Anblick nutzen viele Radfahrer und Fußgänger, um ein Foto zu schießen: Inmitten des fast komplett überschwemmten Deichvorlandes standen in der Nähe der Flutmuldenbrücke bei Rhede zwei Kettenfahrzeuge im Wasser.Die Arbeiten z