Die Tischlerei Holthaus verlässt Brual.

Gerd Schade

Brual. Die Tischlerei Holthaus aus dem Rheder Ortsteil Brual investiert in einen Neubau im Rheiderland. Warum der bisherige Standort weitgehend aufgegeben wird, erklären die Geschäftsführer unserer Redaktion. Die Gemeinde bedauert den Schritt.

Die Tage der Tischlerei Holthaus in Brual sind gezählt. Das Unternehmen zieht über die Kreisgrenze in den Gewerbepark Rheiderland an der A31 in Stapelmoorerheide (Stadt Weener). Dort ist ein Neubau für 2,5 Millionen Euro geplant. Wie die be