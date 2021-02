Feuerbestattung: Wird in Rhede ein Krematorium gebaut?

Sarg im Feuer: In Rhede gibt es Pläne für den Bau einer Anlage zur Einäscherung von Toten (Symbolbild).

Julian Stratenschulte/dpa

Rhede. In Rhede reifen Pläne für den Bau eines Krematoriums, seit Montagabend sind die Überlegungen erstmals öffentlich. Auch ein Standort wurde bereits ins Auge gefasst.

„Ist der Betrieb einer Feuerbestattung in Rhede denkbar?“ Das ist nach Worten von Bürgermeister Jens Willerding (CDU) die zentrale Fragestellung, die bislang hinter verschlossenen Türen, genauer gesagt in nichtöffentlichen Ratssitzungen, be