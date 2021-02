Der Alkoholtest des Lkw-Fahrers ergab einen Wert von 3,16 Promille.

Peter Schatz/imago

Rhede. Einen Lkw-Fahrer, der mit 3,16 Promille Alkohol unterwegs war, hat die Polizei in Rhede aus dem Verkehr gezogen.

Laut Mitteilung der Polizei haben Beamte aus Papenburg am Mittwochnachmittag einen 47-jährigen Lkw-Fahrer an der Friedensstraße in Rhede überprüft. Eine Zeugin hatte sich zuvor an die Ordnungshüter gewandt und ihre Beobachtungen, der