Gewaltsam Zutritt verschafften sich Einbrecher in einen Fahrradhandel in Rhede. Sie stahlen dort E-Bikes.

Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa

Rhede. Gewaltsam Zutritt verschafften sich Einbrecher in einen Fahrradhandel in Rhede. Sie stahlen dort E-Bikes.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Freitag. Unbekannte drangen in das Firmengebäude eines Fahrradhandels an der Straße Zur Alten Ems in Rhede ein. Sie brachen eine rückwärtige Metalltür auf und entwendeten z