Über den Defibrillator im Rheder Gewerbegebiet freuen sich (von links) Christian Santen, Hermann Rüther, Erika Santen und Severin Santen.

Schwarte Bau

Rhede. Die Firmengruppe Schwarte Bau hat an ihrem Sitz im Gewerbegebiet an der A31 in Rhede einen öffentlich zugänglichen Defibrillator angeschafft. Im Notfall ist dieser bei Herzversagen an der Außenfassade für jedermann leicht zugänglich.

"In der Hoffnung das das Gerät nie im Einsatz kommen wird, möchten wir die Öffentlichkeit über diesen schnellen Zugang zu einer lebensrettenden Maßnahme informieren", teilt Alois Kröger vom Tochterunternehmen Santen Fliesen mit. Die Nachbar