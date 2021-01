Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht in Rhede (Symbolbild).

Gerd Schade

Rhede. In Rhede sind bei einem Verkehrsunfall zwei Schilder beschädigt worden. Der Verursacher flüchtete, die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 21 Uhr auf der Bellingwolder Straße in Richtung Niederlande. Als der Fahrer mit seinem Wagen nach rechts in die Brualer Straße abbog, kollidierte er mit zwei