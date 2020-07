Säbelschnäbler über Brual.

Hagen Hunker

Brual. Das Verhältnis von Unternehmen und Naturschützern an der Ems war jahrelang von gegenseitigem Misstrauen geprägt. Ein "Masterplan" soll beider Interessen in Ausgleich bringen - was, wie der Fall der mutmaßlich ertrunkenen Säbelschnäbler-Küken in Brual zeigt, nicht immer leicht ist. Hier kommt es auf das richtige Vorgehen an. Ein Kommentar.