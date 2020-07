Rhede. Im Spätsommer werden in der Gemeinde Rhede die Bagger anrollen, um eine Fläche für den Naturschutz aufzuwerten. Auf der Wiese zwischen der Ortschaft und dem Flaarsee soll ein feuchtes Biotop für seltene Wiesenvögel entstehen. Es ist nicht das einzige Projekt dieser Art entlang der Ems.

