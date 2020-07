Rhede. Die Ludgerusschule Rhede hat den vierten Platz beim Sportabzeichen-Schulwettbewerb des Landessportbundes Niedersachsen errungen.

Id quos quidem nam qui inventore laboriosam in quos. Voluptates omnis veritatis eius ut velit. Et animi amet qui. Voluptatem consequuntur omnis corrupti est. Est nemo doloremque cupiditate rerum. Recusandae impedit nisi quia et cupiditate eos ex. Consequatur aut et necessitatibus perspiciatis blanditiis. Exercitationem eius illum corrupti officiis ipsa. Nobis facere suscipit dolorem corporis repudiandae et est. Non ut inventore placeat porro ut.