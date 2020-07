Brual. Die Multifunktionshäuschen der deutschen Telekom in Brual haben ein "neues Gesicht" bekommen. Im vergangenen Herbst hatte die Ortsbürgermeisterin Adele Telgen (CDU) die Idee, die Schaltkästen kreativ gestalten zu lassen. Die triste Außenhülle sollte durch Bemalung eine Aufwertung erhalten. Gesagt, getan - die ausführende Künstlerin kommt aus der Region.

