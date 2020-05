Rhede. Bei einer Verkehrskontrolle im Rheder Ortskern haben Polizeibeamte am Dienstagnachmittag zwei Kilogramm Marihuana sichergestellt. Eine 55-jährige Frau und ihr 29-jähriger Begleiter wurden festgenommen.

