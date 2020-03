Rhede. Die Gemeinde Rhede treibt ihre bauliche Entwicklung weiter voran. An welchen Stellen in der Einheitsgemeinde neues Bauland ausgewiesen werden soll, darüber haben Bürgermeister Jens Willerding (CDU) und sein Allgemeiner Vertreter Hermann-Josef Gerdes auf der Ratssitzung am Donnerstagabend informiert.

