Leer/Rhede. Knapp 20 Jahre nach dem Abbruch des ehemaligen Zentrallagers der Firma Bünting an der Groninger Straße in Leer rückt jetzt ein neues Baugebiet mit gut 120 Wohneinheiten näher. Hinter dem Großprojekt steht die Terfehr Projektentwicklung GmbH aus Rhede.

