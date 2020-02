Für den Aufführungsreigen ihres neuen Stückes gerüstet ist das Ensemble der Theatergruppe Rhede. Heute startet der Kartenvorverkauf. Foto: Theatergruppe

Rhede. „Tau dumm för de Läifde?“, fragt die Theatergruppe Rhede in ihrem neuesten plattdeutschen Theaterstück, das Ende März seine Premiere in der Gaststätte Conens feiert. Am Montag, 24. Februar 2020, startet der Kartenvorverkauf.