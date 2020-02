Elf Baugrundstücke werden in dem Neubaugebiet „Am Flaar" in Rhede entstehen. Darüber freuen sich (von links) Günter Terfehr, Johannes Kirchner, Jens Willerding, Herbert Schwennen und Hermann-Josef Gerdes. Foto: Talea Norda

Rhede. Im Neubaugebiet „Wohnen am Flaar“ an der Straße „Westeresch“ in Rhede wird Platz für elf Grundstücke geschaffen. Mit der Erschließung soll voraussichtlich im April begonnen werden.