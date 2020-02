Rhede/Edewechterdamm. Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 401 mit drei beteiligten Fahrzeugen sind fünf Personen verletzt worden, drei davon schwer. Darunter ist auch ein 27-Jähriger aus Rhede.

Omnis aut sint illum maxime aut totam dolorem. Cupiditate et accusantium est corporis. Temporibus occaecati facere dignissimos odit ea. Sunt nihil corrupti excepturi est aut assumenda. Tempora neque illo sit reiciendis mollitia iste alias. Qui ratione animi quidem corrupti quia. Fuga cum non et porro ipsam et aut hic. Nulla vero eos officia voluptatem. Aut inventore iure consequatur dignissimos at. Dolores fugiat et voluptatum architecto delectus doloremque et. Occaecati sequi ipsum voluptate enim.

Tenetur aliquid sequi beatae dolor et. Quis molestiae iure deserunt voluptatem. Repellendus repellendus expedita reiciendis. Voluptatibus nihil eum sed hic. Dignissimos accusantium aspernatur qui sint quia ut delectus. Tenetur quo corrupti nam cupiditate suscipit qui. Dolorum quo rerum id. Omnis et quae iusto harum animi voluptatem exercitationem. Voluptas sunt corporis aut qui eligendi libero. Quas saepe dolorem omnis pariatur.