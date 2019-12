Rhede. 14 Jahre sind ihm genug. „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, sagt Gerd Conens (parteilos), als er im März überraschend ankündigt, auf die Kandidatur für eine dritte Amtszeit als Bürgermeister zu verzichten. Damit ist der Weg frei für den CDU-Herausforderer Jens Willerding, der bei der Wahl am 26. Mai mit 83,43 Prozent der Stimmen gewählt wird. Damit ist der Wechsel auf dem Chefsessel im Rathaus perfekt.

