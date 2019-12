Rhede. Erneut hat es im Emsland den Versuch gegeben, einen Geldautomaten zu sprengen. Betroffen war in der Nacht zu Freitag die Sparkassen-Filiale in der Ortsmitte von Rhede.

Nach Angaben der Polizei haben bisher unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag versucht, einen Geldautomaten der Sparkasse in der Straße Am Markt in Rhede zu sprengen. Aufgrund der getroffenen Sicherheitsvorkehrungen sei es den Tätern nicht gelungen, den Automaten zu öffnen.

Es entstanden ausschließlich Sachschäden am Automaten sowie an der zuvor gewaltsam geöffneten Eingangstür. Die Höhe des Schadens ist der Polizei derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Nähere Angaben zum Tatzeitpunkt oder der Zahl der mutmaßlichen Täter konnte die Polizei auch auf Nachfrage nicht machen. Entdeckt worden ist die versuchte Sprengung gegen 7.45 Uhr von einem Sparkassen-Mitarbeiter, der dann die Polizei informierte. Ein Feuerwehrmann, der in der Nachbarschaft wohnt, nahm wenig später eine Gasmessung vor, die aber negativ blieb.

Erst am Donnerstag hatten Panzerknacker versucht, einen Automaten der Volksbank in Lingen zu sprengen. Das gelang ihnen aber nicht. Erfolgreich waren die Täter am Freitag, 6. Dezember 2019 in Walchum. Dort öffnete sich der Geldschrank nach der Sprengung und die Täter gelangten an Bargeld.

Es ist im Bereich der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim der inzwischen zehnte Fall in diesem Jahr. Polizeisprecher Dennis Dickebohm erklärte am Donnerstag auf Nachfrage unserer Redaktion, die Erfahrungen aus den benachbarten Bundesländern und den Niederlanden ließen befürchten, dass die Zahl entsprechender Taten "wieder anziehen" würde.