Punkrock-Festival "Schlootbrand" in Neurhede CC-Editor öffnen

Die Punkband "North Alone" tritt als Headliner auf dem "Schlootbrand"-Festival in Neurhede auf. Foto: Honeymilk

Neurhede. „Live-Punkmusik aufs Dorf bringen“ wollen die Organisatoren des „Schlootbrand“-Festivals bei der sechsten Auflage der Veranstaltung am Samstag, 9. November, in der Oldtimerhalle, Hauptstraße 73, in Neurhede.