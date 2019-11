Mehr als 80 weitere Bauplätze in Rhede CC-Editor öffnen

Im Bereich Spiek sollen weitere Bauplätze entstehen. Foto: Gerd Schade

Rhede. Die Nachfrage nach Baugrundstücken in Rhede hält weiter an. Deshalb treibt die Gemeinde ihre Planungen zur Ausweisung von weiteren Plätzen für Häuslebauer weiter voran – und das an gleich zwei Stellen.