Rhede/Osnabrück. Die Ludgerusschule Rhede ist durch Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) mit dem Niedersächsischen Schulbibliothekspreis ausgezeichnet worden.

Die Schüler des Jahrgangs 4 hatten gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen Manuela Schulte und Birgit Thomann sowie Büchereimitarbeiterin Karin Hackling einen Büchertisch zum Wettbewerbsthema („Spurensucherinnen und Spurensucher – mit einer Buchausstellung zum Lesen einladen“) gestaltet und in der Bücherei der Schule ausgestellt. Die Grundschüler präsentierten zum Thema „Tiere am und im Teich“ neben Büchern auch eigene Forschungsergebnisse in Form von Tier-Steckbriefen. Für letzteres bestimmten die Kinder zuvor, ausgestattet mit vielen Büchern über beispielsweise Insekten, Enten, Frösche, Fische sowie mit Gummistiefeln, Keschern, Eimern und Becherlupen, am Rheder Sielsee Wasserläufer, Gelbrandkäfer, Libellenlarven und andere Tiere.