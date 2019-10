Rhede. Ein Autofahrer ist in Rhede mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden.

Der 19-Jährige sei am frühen Samstagmorgen aus noch unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, teilte ein Polizeisprecher mit.

Nach dem Aufprall wurde er in seinem Auto eingeklemmt. Rettungskräfte der Feuerwehr mussten ihn aus dem Wrack befreien. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Papenburg gebracht.