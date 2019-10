Rhede. Aus einem Dieselfass auf einer Baustelle in Rhede haben Diebe 250 Liter Kraftstoff abgezapft.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, der sich in der Nacht zu Mittwoch an der Dorfstraße ereignet hat. Wie die Beamten weiter mitteilten, drangen die Täter zudem in einen Baucontainer ein und durchstöberten ihn nach möglichem Diebesgut. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen.