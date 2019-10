Scheckübergabe: Gerrit Weusthoff (links) und Ulrich Nehe (rechts) zusammen mit den Schülersprechern (hinten) Niklas Heymann und Vanessa Vosse sowie den Klassensprechern des Jahrgangs zwei, Alexandra Maikow und Ihno Abels. Foto: Ludgerusschule

Rhede. Mehr als 2600 Euro hat die Schulgemeinschaft der Ludgerusschule Rhede in Scheckform an den SKFM (Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer) in Papenburg gespendet. Das Geld stammt aus einem Sponsorenlauf.