Borsum. Nach siebenwöchigen Sanierungsarbeiten ist in Borsum die Erneuerung der Straße „Sandkämpe“ sowie einem Teil der Straße "Sande" abgeschlossen. Die 1420 Meter lange Strecke war aufgrund des hohen landwirtschaftlichen Verkehrs stark beschädigt.

