Behutsam kleben die deutschen und niederländischen Schüler der Ludgerusschule und des Dollard-Colleges symbolisch die Grenzen, die sie voneinander trennen, bevor sie sie anschließend wieder entfernen. Foto: Ludgerusschule

Rhede. Gemeinsam über die Grenzen gegangen sind sinngemäß die Siebtklässler der Ludgerusschule Rhede und ihre gleichaltrigen Mitschüler des Dollard-Colleges in Bellingwolde. Anlässlich der Friedenswoche in den Gemeinde Rhede und Westerwolde beschäftigten sich die Jugendlichen in Seminaren an zwei Vormittagen mit verschiedenen Grenzen.