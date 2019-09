Im landwirtschaftlichen Museum tauschten sich die Rheder aus Westfalen mit den Gastgebern von der Ems aus. Foto: Talea Norda

Rhede. Einen Besuch in der "Zwillingsgemeinde" an der Ems haben 48 Mitglieder des Heimatvereins Rhede in Westfalen vorgenommen. Als Geschenk hatten die Gäste eine Zwillingspuppenwiege im Gepäck.