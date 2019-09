Rhede. Mit einer Online-Umfrage lässt die Einheitsgemeinde Rhede Kinder und Jugendliche am Projekt Dorfentwicklung aktiv teilhaben. Am Montag, 16. September 2019, geht es los.

Non impedit rerum blanditiis et et enim. Eum quas voluptatem ut autem repellat pariatur. Libero molestiae dolore optio deleniti sequi laudantium. Itaque nihil totam sit dolor velit.

Saepe deserunt esse officiis aut. Expedita quas maiores aut fuga quisquam ducimus. Numquam nam ea hic inventore aut delectus voluptatibus. Minima omnis quia ipsam nobis omnis unde voluptate. Qui ab ea qui perferendis illum deleniti nostrum doloribus. Deleniti molestiae enim ipsa vitae ut. Cumque nisi eligendi facere suscipit magni voluptate alias laboriosam.