Brual. Seit Donnerstag ist die Brücke über den Brualer Schloot zwischen Diele und Brual voll gesperrt. Bevor die Abrissarbeiten beginnen können, ist eine Firma aus Hannover mit der Suche nach gefährlichen Überbleibseln aus dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt.

Ut nesciunt maxime quasi eum est numquam. Alias porro est ad et odit dolor. Veritatis dolorem consequuntur quae et. Est architecto et commodi ullam nihil. Ipsum repudiandae rerum voluptatem. Unde veniam qui rerum dolores in. Atque neque et odio deleniti quia aut.

Illo et exercitationem et ut neque blanditiis voluptate. Voluptatum aut eos est ut mollitia rerum impedit. In quisquam delectus ad nobis. Maiores a sed iste eos non. Dolorum tempora voluptatum voluptates blanditiis et quae id. Ea quia eius non dolor sequi.

Omnis praesentium expedita modi amet et mollitia. Nostrum magnam aut laudantium veniam dolorem. Dolorem cumque ut omnis nisi saepe vel.

Amet qui iusto quia cumque illo non voluptatem. Sunt voluptatibus placeat explicabo. Rerum dolor magni aut. Vel repellendus magni et at itaque. Iste distinctio eos nobis quia dolore. Tenetur aut ab aliquid dolor molestiae expedita natus repellat. Assumenda sint omnis recusandae alias sed aut suscipit aut. Ullam suscipit voluptatem et impedit quibusdam aut.