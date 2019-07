Rhede. Einen kuriosen Fund hat Landwirt Klaus Lampen aus Rhede auf seinem Anwesen gemacht: In der Achselhöhle der Jesus-Darstellung am Hofkreuz der Familie entdeckte er vor etwa zwei Monaten ein zunächst sehr kleines Wespennest. Mittlerweile ist es auf eine beachtliche Größe herangewachsen, sodass es beim Vorbeigehen kaum zu übersehen ist.

