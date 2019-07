Rhede. Zum achten Mal hat der SuS Rhede ein zweitägiges Fußballcamp im Emspark durchgeführt. Mit viel Spaß übten und verbesserten 57 Kinder der Einheitsgemeinde im Alter von 6 bis 13 Jahren in Trainingseinheiten Koordination und Technik.

Wie der Verein weiter mitteilt, wurden in Wettkämpfen der Elfmeterkönig, der Technikchamp, die Championsleague-Gewinner und die Weltmeister ermittelt. Dabei mussten sich die Kinder auch in Fairness und Teamverhalten beweisen. Das Camp wird traditionell in Eigenregie durch Betreuer und Ehrenamtliche kostengünstig durchgeführt. Insgesamt waren 20 Betreuer sowie zahlreiche Helfer am Camp beteiligt, jedes teilnehmende Kind erhielt zum Abschluss ein Trikot und eine Trinkflasche.