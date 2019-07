Rhede. Den Wunsch nach mehr Polizeipräsenz in Rhede hat Bürgermeister Gerd Conens bei einem Besuch der neuen Leiterin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Polizeidirektorin Nicola Simon, geäußert.

Simon hat die Kommune gemeinsam mit Robert Raaz, Leiter des Polizeikommissariats Papenburg, zu dessen Bezirk die Einheitsgemeinde Rhede gehört, besucht. Simon und Raaz betonten laut Mitteilung der Gemeinde Rehde die gute Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und der Polizei, die oftmals, so wie es auch in Rhede der Fall ist, dadurch unterstützt und gestärkt wird, dass sich die Polizeiwachen in den Rathäusern befinden.

Conens sagte: „Wir freuen uns, dass wir mit Polizeikommissar Franz-Josef Fiss einen hervorragenden Polizisten vor Ort haben. Wir würden uns allerdings noch mehr freuen, wenn er über den Sprechtag am Donnerstag hinaus an weiteren Tagen regelmäßig in Rhede anwesend sein würde“, so Conens.

Simon und Raaz unterstützen den Wunsch des Rheder Bürgermeisters. „Die Polizei muss auch in der Fläche immer für den Bürger ansprechbar sein. Die Sichtbarkeit der Polizei auch in den Dörfern trägt wesentlich zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls bei“, sagte Simon.

Simon, die gebürtig aus Gifhorn stammt und seit Anfang des Jahres in Lingen wohnt, ist begeisterte Reiterin mit eigenem Pferd, dem Wallach „Vips“, der auf einer Anlage nahe Lingen untergebracht ist. Es war somit schon fast Pflicht von Conens, Simon zum Besuch des Pferdemarktes am 16. September nach Rhede einzuladen. „Sofern es die dienstlichen Belange zulassen, werde ich dann sicherlich nach Rhede kommen“, verabschiedete sich die Polizeidirektorin von den Vertretern der Gemeinde Rhede.