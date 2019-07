Rhede. Neuer Schützenkönig in Neurhede ist Heinz Bernd Schulte. Auf dem Schützenfest 2019 hatte er beim Wettstreit um die Königsnachfolge von Patrick Esbach in einer hart umkämpften Endrunde das sicherste Auge und die ruhigste Hand.

