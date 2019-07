Rhede. Die Serie von Dieseldiebstählen im nördlichen Emsland geht weiter. Die Polizei meldet den nächsten Vorfall aus Rhede.

Nach Angaben der Beamten stahlen die Täter, die unerkannt entkamen, in der Nacht zu Freitag rund 250 Liter Dieselkraftstoff aus einem Bagger, der auf einem Baustellengelände am Osseweg stand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1500 Euro. Hinweise nehmen die Beamten in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Zuletzt ist es mehrfach zu Dieseldiebstählen in der Region gekommen.