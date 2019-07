Aufgestellt mit dem Hinweis zur fehlenden Ratte wurde die Informationstafel am Kriegerdenkmal in Rhede. Mit dabei waren (von links) Hans-Bernd Lüsing-Hauert (Gemeindeverwaltung), Klaus Lampen, Albert Finke (Heimatforscher) und Gerd Conens (Bürgermeister). Foto: Luisa Reitemeyer

Rhede. Am Kriegerdenkmal in Rhede ist eine Informationstafel zum Thema „Kriegerehrenmal und Ratte“ aufgestellt worden. Das von Albert Vinke, Rheder Heimatforscher, und Andrea Kaltofen, Geschäftsführerin der Stiftung Gedenkstätte Esterwegen, entworfene Hinweisschild deutet auf ein besonderes Element hin, das heute am Denkmal nicht mehr zu sehen ist.