Rhede. Der Werder-Fanclub Emsauen Rhede hat Vertretern des Vereins zur Hilfe leukämiekranker Kinder (Leukin) eine Spende in Höhe von exakt 6617 Euro übergeben. Das Geld war durch eine Fahrradtour der Anhänger des Bremer Fußballbundesligisten zusammengekommen.

