Ferienpass der Gemeinde Rhede geht an den Start

Die Ferienpassaktion der Gemeinde Rhede wird am kommenden Mittwoch offiziell eröffnet. Foto: Gemeinde Rhede

Rhede. Auch die Einheitsgemeinde Rhede geht mit dem Ferienpass an den Start. Am Freitag, 28. Juni, geht das Programm los; die offizielle Eröffnungsveranstaltung findet am kommenden Mittwoch, 3. Juli, dem letzten Schultag, um 14.30 Uhr hinter dem Landwirtschaftsmuseum statt.