28 Quadratmeter Kuchen beim Erdbeerfest in Borsum CC-Editor öffnen

Richtig gut besucht war das Erdbeerfest in Borsum am Sonntagnachmittag. Foto: Anna Heidtmann

Borsum. Das Erdbeerfest in Borsum hat am Sonntag Hunderte Besucher auf den Platz rund um die St. Anna Kirche gelockt. Dort gab es die „Königin der Beerenfrüchte“ in allen erdenklichen Variationen zum Genießen vor Ort oder zum Mitnehmen für zu Hause.