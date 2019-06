Auf das Erdbeerfest freuen sich (von links) Marie Koop, Mara Korte, Philipp Schulte-Wülwer, Lisa Sandmann, Dennis Behrens, Maria Papen-Koop, Heide Heyen-Strehlau und Hartmut Strehlau. Foto: Anna Heidtmann

Borsum. Ob als Kuchen, Milchshake, Marmelade oder Likör – das Erdbeerfest der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) im Rheder Ortsteil Borsum am Sonntag, 23. Juni 2019, wartet mit einer großen Vielfalt an Leckereien aus der kleinen roten Frucht auf. Ab 13 Uhr dreht sich rund um die St.-Anna-Kirche und in der Gaststätte Kassens alles um die süße Beere.