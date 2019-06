Auch Agrar- und Forstmaschinen werden in Vlagtwedde ausgestellt. Foto: Silvia Porz

Vlagtwedde. In der Gemeinde Vlagtwedde findet am Wochenende die alle zwei Jahre ausgerichtete Agrarmesse statt. Von Freitag, 14. Juni, bis Sonntag, 16. Juni, werden 200 Aussteller auf sieben Hektar Freifläche am Onstwedderweg zugegen sein.