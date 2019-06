Rhede/Papenburg. Gewitter haben am Samstagnachmittag für eine Reihe von Feuerwehreinsätzen insbesondere in Rhede, Dersum und Papenburg gesorgt.

In der Einheitsgemeinde Rhede musste die Feuerwehr gleich drei Einsätze abarbeiten und wurde dabei vom Bauhof der Gemeinde unterstützt, der in zwei weiteren Fällen unterwegs war. Das teilte Gemeindebrandmeister Stefan Schöpper auf Anfrage mit.





Die Rheder Feuerwehr wurde zunächst zur Siedlungsstraße zwischen Brual und Brual-Siedlung gerufen. Hier war Schöpper zufolge ein Baum umgestürzt, der die Straße blockierte. Zu einem weiteren Einsatz am Grünen Weg im Ortsteil Neurhede musste auch die Drehleiter der Feuerwehr Dörpen beordert werden. "Hier drohte ein großer Ast auf ein Wirtschaftsgebäude zu fallen. Diesen zu beseitigen, wäre ohne Drehleiter zu gefährlich gewesen", schildert Schöpper das Einsatzszenario.

Rheder Bauhof auch im Einsatz

Ein weiterer Alarm erreichte die Rheder Feuerwehr von der Dieselstraße im Gewerbegebiet an der A31. Hier war ebenfalls ein Baum umgestürzt. Nach Angaben von Gemeindebrandmeister Schöpper hatte hier aber schon der Bauhof der Gemeinde erste Hand angelegt und zudem am Sportplatz in Rhede Sturmschäden beseitigt. "Die Zusammenarbeit mit dem Bauhof klappt sehr gut", freut sich Schöpper über ein gutes Zusammenspiel mit der Gemeinde bei derartigen Einsatzlagen.



Die Feuerwehr Dersum hatte indes sogar insgesamt fünf Einsätze aufgrund umgestürzter Bäume und auf Straßen gewehte Äste zu verzeichnen. Das teilte ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage mit. Die Dersumer sei für knapp eineinhalb Stunden mit drei Fahrzeugen und 18 Kräften im Einsatz gewesen.





Unterdessen gab in Papenburg für die Feuerwehr nach Angaben von Sprecher Michael Schütte vier "kleinere Sturmeinsätze". Im Falle eines umgestürzten Straßenbaumes an der Gartenstraße war die Feuerwehr indes nicht um Einsatz. Dieser war auf ein Privatgrundstück gefallen.