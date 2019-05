Rhede Seit dem 1. Januar 2019 ist Jan Velema Bürgermeister der niederländischen Gemeinde Westerwolde. Nun stattete er auf Einladung seines Rheder Amtskollegen Gerd Conens (parteilos) einen der Einheitsgemeinde einen Antritts- und Kennenlernbesuch ab.

Wie die Kommune in einer Pressemitteilung schreibt, wurde Velema 1963 in Ter Apel geboren und wuchs dort auf. Nach dem Schulabschluss studierte er bis 1990 Rechtswissenschaften an der Universität Groningen. Anschließend hatte er mehrere Positionen im Bankensektor inne. 2010 wechselte der Niederländer in die Kommunalverwaltung und war bis 2014 „Wethouder“ (Beigeordneter) in der Gemeinde Hoogezand-Sappemeer. Von 2014 bis 2018 war Velema Wethouder in Veendam. Ende 2018 wurde er auf Vorschlag des Gemeinderates Westerwolde dann von der niederländischen Regierung zum Bürgermeister der Gemeinde Westerwolde ernannt.

Velema ist damit Nachfolger von Leendert Klaassen, der seit Bildung der neu geschaffenen Gemeinde Westerwolde zum 1. Januar 2018 als „waarnemend burgemeester“ („kommissarischer Bürgermeister“) gewesen war.

Westerwolde in der Provinz Groningen hat etwa 25.000 Einwohner. Entstanden ist sie durch den Zusammenschluss der bisherigen Gemeinden Bellingwedde (9000 Einwohner) und Vlagtwedde (16.000). Der Sitz der Gemeinde befindet sich in Sellingen, eine Nebenstelle in Wedde.

Velema und Conens tauschten sich über die im Jahr 1979 begründete Partnerschaft der Gemeinden Bellingwedde und Rhede aus. Diese wurde Conens zufolge insbesondere durch die Zusammenarbeit von Rat, Verwaltung, Schulen, Feuerwehren, Vereinen und Verbänden intensiv gelebt. Die Feuerwehren beispielsweise entwickelten ein gemeinsames Kupplungsstück, durch welches die unterschiedlichen Schlauchsysteme verbunden werden können. Regelmäßig führen die Feuerwehren gemeinsame Übungen durch. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Vereine wird durch einen Förderpool der Partnergemeinden finanziell unterstützt. Darüber hinaus haben die Partnergemeinden nach eigener Darstellung als Gründungsmitglieder der Ems-Dollart-Region viele grenzüberschreitende Projekte mit großem Erfolg umgesetzt. Durch die Neubildung der Gemeinde Westerwolde könnten weitere wichtige Projekte verwirklicht werden. Die Kooperation mit der Ems-Dollart-Region sollte fortgeführt und ausgebaut werden.

Westerwolde will die Zusammenarbeit mit Haren, das eine Partnerschaft mit Vlagtwedde pflegte, im Dreierbündnis fortsetzen. Gerade vor dem Eindruck der am Wochenende anstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament betonten Velema und Conens die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.