EU-Parlamentarier macht in Brual Hanf als Nutzpflanze zum Thema

Gemeinsam mit Mitarbeitern hat Geschäftsführer Bernd Wittrock (vorne links) Jens Gieseke (M.) sowie Jens Willerding (r.) und weiteren Vertretern der Politik das Unternehmen vorgestellt. Foto: Insa Pölking

Brual. Bei einem Besuch des EU-Parlamentariers Jens Gieseke (CDU) in dem Unternehmen Wittrock Landtechnik in Brual sind in den Gesprächen nicht nur die aktuelle Lage der Landwirtschaft, sondern auch Themen wie die Cannabis-Legalisierung auf den Tisch gekommen. Der Hanf als Nutzpflanze, abseits der Verwendung als Rauschmittel, sei auf dem internationalen Markt auf dem Vormarsch.