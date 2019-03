Rhede/Lathen. Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion informiert an zwei Terminen in Rhede und Lathen über den Stand der Planungen für die Gleichstromverbindung A-Nord, die ab 2025 Windstrom aus dem Nordseeraum in Richtung Rheinland transportieren soll. Das teilte Amprion mit.

Wo genau die Erdkabeltrasse verlaufen wird, steht noch nicht fest. Bei den Korridoren gibt es nach Angaben von Amprion noch „zahlreiche Alternativen“, die derzeit geprüft würden. Im März 2018 hatte Amprion der Bundesnetzagentur (BNetzA) verschiedene Varianten vorgeschlagen, inklusive eines Vorzugskorridors. Nach der Beteiligung der Öffentlichkeit gab die Behörde einen Untersuchungsrahmen bekannt, der festlegte, welche Korridore näher zu prüfen sind. Dazu zählen nun auch neue Korridorsegmente, die von dritter Seite, beispielsweise Kommunen, vorgeschlagen wurden.

Amprion will nun nach eigenen Angaben auf diese neuen Varianten in Bürgerinformationsveranstaltungen aufmerksam machen. An den Terminen zeigen Amprion-Mitarbeiter Karten, auf denen die neuen Segmente einzusehen sind. Darüber hinaus beantworten sie Fragen zum aktuellen Stand der Planung und des Genehmigungsverfahrens.

In der Gemeinde Rhede wird Amprion am Freitag, 22. März, von 12 bis 14 Uhr im Saal des Rathauses zu Gast sein. Eine weitere Veranstaltung findet am Montag, 25. März, von 11 bis 13 Uhr im Rathaus in Lathen statt.