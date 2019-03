Rhede. Ende Oktober soll Schluss sein: Der Rheder Verwaltungschef Gerd Conens wird zur Bürgermeisterwahl im Mai nicht antreten. Das teilte der 55-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion mit.

Wie der parteilose Conens am Mittwochmittag erklärte, gebe es "keinen konkreten Anlass" für diese Entscheidung. Er habe sich überlegt, für eine weitere Kandidatur nicht mehr zur Verfügung zu stehen. "Man soll aufhören wenn es am Schönsten ist", sagte Conens und verwies auf die "sehr erfolgreichen letzten Jahre".

Kurz zuvor hatte er seine Entscheidung im sozialen Netzwerk Facebook verkündet. "Ich habe über 14 Jahre als Bürgermeister für meine Heimatgemeinde Rhede gearbeitet. Dieses Amt und dessen vielfältige Aufgaben habe ich immer mit Leidenschaft und Freude, mit Herz und Seele und zum Wohle für die Bürgerinnen und Bürger in Rhede, Brual, Neurhede und Borsum, ausüben dürfen", schrieb Conens.

Anderen Dingen widmen

Nun sei ein guter Zeitpunkt gekommen, einem Nachfolger ein in allen Bereichen "bestens bestelltes Feld" zu übergeben. Er selbst sei, so Conens, noch "voll fit" und wolle sich künftig anderen Dingen widmen. Genauer wollte er aber nicht auf seine Zukunftspläne eingehen. Nach Ende der Amtszeit sei er 56 und werde auch in Zukunft "nicht zu Hause sitzen", sagte Conens.

"Ich danke allen, die mit mir gemeinsam auf örtlicher und überörtlicher Ebene in den vergangenen Jahren und in den kommenden Monaten für die weitere positive Entwicklung unserer Gemeinde gearbeitet haben und freue mich auf einen neuen Lebensabschnitt", so Conens bei Facebook. Sein Dank gelte auch seinem Vertreter Hermann-Josef Gerdes sowie "dem hervorragenden Team im Rathaus", mit dem er immer gut zusammengearbeitet habe – und dies auch bis Ende Oktober so weiter fortführen möchte, so Conens.

Schuldenstand "nahezu bei Null"

Seit Juli 2005 habe er gemeinsam mit Politik und Verwaltung viele Projekte umgesetzt. Besonders betont Conens die Ansiedlung von Einkaufsmärkten und die Stärkung der medizinischen Versorgung. Auch hinterlasse er seinem Nachfolger einen Schuldenstand, der "nahezu bei Null" liege. Als bislang einziger möglicher Nachfolger tritt Jens Willerding als Kandidat der CDU zur Wahl am 26. Mai an.