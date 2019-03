Aschendorf. Im Rahmen der Solibrot-Aktion vom katholischen Hilfswerk Misereor hat Diplom-Theologe und Theaterpädagoge Markus Hoffmeister 272 Kinder in der Aschendorfer Großraumturnhalle auf eine gut einstündige Trommelreise mitgenommen.

In den nächsten Wochen sammeln die Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten (Kitas) Spenden mithilfe des Solibrotes. „Ich möchte euch mitnehmen auf eine Trommelreise“, sagte Hoffmeister und eröffnete mit einem Flötenspiel die gut einstündige „Afrikareise“. Immer wieder baute der Theaterpädagoge afrikanische Begriffe und Sätze sowie kleinere Choreografien in seine Geschichte mit ein. Die gut 270 Mädchen und Jungen lauschten den Worten des Theaterpädagogen gespannt und unterstützten Hoffmeister tatkräftig mit Tanz und Trommel.





Die Geschichte ist Hoffmeister zufolge jedoch nicht nur zur Unterhaltung gedacht. So sollten die Kinder zudem lernen, dass nicht jeder Mensch genügend Nahrung zum Leben hat und dass es gut ist die wichtigsten Dinge des Lebens zu teilen.





An der Solibrot-Aktion nehmen Kinder einiger Schulen, Kindergärten und Kitas in Aschendorf, Papenburg, Rhede sowie Lehe und Neulehe teil. Die Trommelreise stellte allerdings nur den Startschuss für das Projekt dar. In den kommenden Wochen gehe es nun darum gemeinschaftlich das „Brot der Solidarität“, eben das ‚Solibrot‘, aber auch Kekse und Kuchen zu backen und diese für den guten Zweck zu verkaufen.

Gebäck für guten Zweck

Um möglichst viel Brot und Gebäck backen zu können, werden die Einrichtungen von zahlreichen örtlichen Vereinen unterstützt. „In Aschendorf hilft uns zum Beispiel der Katholisch Deutsche Frauenbund und Neulehe backt mit die Katholische Frauengemeinschaft zusammen“, berichtete Elisabeth Yates, Organisatorin und Mitglied des Leitungsteams der Kita St. Amandus in Aschendorf. Das Brot und Gebäck wird anschließend direkt in den Kindergärten oder wie in Rhede am Sonntag, 31. März, auf dem Frühlingsfest des Kindergartens verkauft.

„Wir haben uns dazu entschieden, die Solibrot-Aktion als Fastenaktion in diesem Jahr durchzuführen“, sagte Yates. „Wir möchten ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es nicht allen Kindern so geht, wie uns hier.“ Nach den Worten der Leiterin sollen die Kinder zudem erleben, dass sie auch nun schon durch eigenes Mittun etwas bewirken können.





Zum Abschluss der Trommelreise wurde jeder Gruppe ein Brot überreicht. Dieses teilten die Kinder untereinander auf. „Was wir haben, können wir teilen“, sagte Hoffmeister. „Diesen schönen Gedanken nehmen wir alle mit.“