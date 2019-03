Rhede. Zum Brand eines Schuppens ist es am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr in Rhede gekommen. Die Flammen drohten auf ein Wohnhaus überzugreifen.

Zunächst war nach Auskunft der Polizei ein Holzschuppen an der Zelterstraße in Brand geraten. Von dort griffen die Flammen auf eine Garage über und drohten, auch auf ein angrenzendes Wohnhaus überzuspringen.

Die alarmierte Rheder Feuerwehr konnte den in Vollbrand stehenden Bereich nach Auskunft von Gemeindebrandmeister Stefan Schöpper unter Kontrolle bringen. Allerdings herrschte zunächst eine erhebliche Gefahrenlage. Der Schuppen habe in Brand gestanden, ebenso die Garage des Hauses und angenzende Hecken. „Da die Gefahr bestand, dass sich die Flammen schnell weiter ausbreiten, haben wir die Drehleiter und den Tankwagen der Feuerwehr Dörpen nachalarmiert“, so Schöpper. Allerdings sei es den 29 Feuerwehrleuten der Rheder Wehr doch aus eigener Kraft gelungen, die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Die Außenfassade des Wohnhauses wurde durch den Brand allerdings leicht verrußt. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Brandes wie auch die Höhe des Sachschadens sind noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.